Защита от холода и сквозняка

Защита от холода и сквозняка – представляет собой поролоновый утеплитель, который обладает множеством функций: зимой он будет сохранять в помещении тепло, летом - прохладный воздух, избавит от бесконечного хлопанья окон и дверей от сквозняков, спасет от шума и света из соседней комнаты. Очень удобно применять в процессе ремонта, чтобы едкий запах краски не проник в вашу комнату через дверную щель. Вам обеспечена тишина, изоляция, герметичность и комфорт.

-36% Цена 870 руб 1370руб Вместо Купить Выгода 500 руб.

Описание

-Чтобы собрать поролоновый утеплитель, выдвиньте пластиковый наконечник на одной из трубок на половину его длины;

-Вставьте в него вторую часть утеплителя, чтобы соединить их вместе;

-Используя ножницы, отрежьте утеплитель на нужную вам длину. Для дверей отрежьте утеплитель приблизительно на 1 см короче ширины двери. Для окон отрежьте утеплитель на ширину внутренней рамы окна.

-Вставьте оба утеплителя в специальный чехол, входящий в комплект;

-Закройте чехол по длине утеплителя на липучку, подогните уголки внутрь V-образной формой;

-Просто подложите его под дверь или окно.



Характеристики:



Материал: полиуретан, текстиль.

Длина ПВХ вставок: 83 см.

Комплектация: 1 чехол, 2 полиуретановые вставки, инструкция.