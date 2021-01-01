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Защита от холода и сквозняка

Защита от холода и сквозняка – представляет собой поролоновый утеплитель, который обладает множеством функций: зимой он будет сохранять в помещении тепло, летом - прохладный воздух, избавит от бесконечного хлопанья окон и дверей от сквозняков, спасет от шума и света из соседней комнаты. Очень удобно применять в процессе ремонта, чтобы едкий запах краски не проник в вашу комнату через дверную щель. Вам обеспечена тишина, изоляция, герметичность и комфорт.

-36%
Цена
870руб
Вместо
1370руб
  Купить
Выгода 500 руб.

Описание

-Чтобы собрать поролоновый утеплитель, выдвиньте пластиковый наконечник на одной из трубок на половину его длины;
-Вставьте в него вторую часть утеплителя, чтобы соединить их вместе;
-Используя ножницы, отрежьте утеплитель на нужную вам длину. Для дверей отрежьте утеплитель приблизительно на 1 см короче ширины двери. Для окон отрежьте утеплитель на ширину внутренней рамы окна.
-Вставьте оба утеплителя в специальный чехол, входящий в комплект;
-Закройте чехол по длине утеплителя на липучку, подогните уголки внутрь V-образной формой;
-Просто подложите его под дверь или окно.

Характеристики:

Материал: полиуретан, текстиль.
Длина ПВХ вставок: 83 см.
Комплектация: 1 чехол, 2 полиуретановые вставки, инструкция.

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