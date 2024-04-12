Кулинарный журнал вкусных домашних рецептов.
Сложность Средняя Ингредиенты порций: Куриное филе 800 г Сухари панировочные 500 г Сливки 20% 250 мл Масло сливочное 200 г Хлеб белый 200 г Масло растительное 50 г Перец черный …
4 Время приготовления: 30 мин Даже из обычного кабачка можно приготовить простое, но очень интересное блюдо в виде цветов. Оно может стать горячей закуской, гарниром к мясу или просто самостоятельным …
Густой, с гармоничным сбалансированным вкусом. Бесподобно! Соус с майонезом и огурцами готовится очень легко и быстро! Вы можете подать его к несладким крекерам, тостам или гренкам или же просто с …
Ингредиенты Кальмары мороженые — 200 г Куриное филе — 150 г Кедровые орешки — 50 г Огурец свежий — 1 шт. Петрушка — 10 г Майонез — 2 ст.л. Соль — по вкусу Перец черный молотый — по …