Вторые блюда.

Второе

Пожарские котлеты из куриного филе от Ильи Лазерсона

Сложность Средняя Ингредиенты порций: Куриное филе 800 г Сухари панировочные 500 г Сливки 20% 250 мл Масло сливочное 200 г Хлеб белый 200 г Масло растительное 50 г Перец черный …

«Карбонара» без бекона или паста с грибами

Картофель в духовке, запеченный по-мексикански

Лапша вок с курицей, грибами и соусом терияки

Паста с креветками и сыром в сметане

Закуски.

Закуски

Розочки из кабачков в духовке

4 Время приготовления: 30 мин Даже из обычного кабачка можно приготовить простое, но очень интересное блюдо в виде цветов. Оно может стать горячей закуской, гарниром к мясу или просто самостоятельным …

Селедочное масло классический рецепт

Помидоры с творожным сыром и чесноком

Адыгейский сыр из козьего молока в домашних условиях рецепт

Рваная свинина

Соусы.

Соусы

Соус с майонезом и свежими огурцами

Густой, с гармоничным сбалансированным вкусом. Бесподобно! Соус с майонезом и огурцами готовится очень легко и быстро! Вы можете подать его к несладким крекерам, тостам или гренкам или же просто с …

Клюквенный соус к мясу

Соус цацики

Соус из ягод клюквы с имбирем и корицей

Простой соус Болоньезе с томатной пастой

Соленья.

Соленья

Салат с кальмарами и кедровыми орешками

Ингредиенты Кальмары мороженые — 200 г Куриное филе — 150 г Кедровые орешки — 50 г Огурец свежий — 1 шт. Петрушка — 10 г Майонез — 2 ст.л. Соль — по вкусу Перец черный молотый — по …

Картофельное тесто для лепешек

Шоколад из кэроба и кокосового масла

Красные пасхальные яйца

Булочки с луком и сыром